В Мелитополе количество оккупантов превышает количество жителей - мэр

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать захватчики. Россиян в городе уже больше, чем местных жителей.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
По словам Федорова, захватчики Мелитополя селятся в жилье людей, которые выехали из оккупации, переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры на улицах, а также передвигаются по городу в школьных автобусах с надписью "дети" и на легковых автомобилях с украинскими номерами.
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