В Мелитополь свозят сербских наемников
16:30 20 января Киев, Украина
Помимо усиленной мобилизации временно оккупированных территориях Украины, россия привозит на войну против Украины иностранных наемников, в частности из Сербии.
Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона в пятницу, 20 января.
"Сегодня проходит усиленная мобилизация на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. Они поняли, что не смогут организовать добровольческие батальоны, поэтому сегодня мобилизуют людей разных профессий и привозят наемников. Например, в Мелитополь
привезли наемников из Сербии, несколько из них находятся в международном розыске, но надеюсь, что из Мелитополя они уже поедут в черных пакетах", - рассказал чиновник.
По его словам, оккупанты не дают украинцам выезжать с временно оккупированной территории Запорожской области.
"Усилили террор тем, что сегодня почти невозможно выехать с временно оккупированной территории. 15 января они обещали открыть блокпост в Васильевке, откуда люди могли выезжать в Запорожье и находиться в нашем государстве. 15 января прошло - не открыли, а сегодня, чтобы въехать на территорию Крыма, даже нужно сдавать тесты ДНК", - добавил Федоров.
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