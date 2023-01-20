В Мелитополь свозят сербских наемников

16:30 20 января Киев, Украина

Помимо усиленной мобилизации временно оккупированных территориях Украины, россия привозит на войну против Украины иностранных наемников, в частности из Сербии.



Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона в пятницу, 20 января.

"Сегодня проходит усиленная мобилизация на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. Они поняли, что не смогут организовать добровольческие батальоны, поэтому сегодня мобилизуют людей разных профессий и привозят наемников. Например, в Мелитополь привезли наемников из Сербии, несколько из них находятся в международном розыске, но надеюсь, что из Мелитополя они уже поедут в черных пакетах", - рассказал чиновник.

По его словам, оккупанты не дают украинцам выезжать с временно оккупированной территории Запорожской области.