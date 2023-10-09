В Мариуполе замечено прибытие новых российских подразделений
11:26 09 октября Киев, Украина
В Мариуполе зафиксировано прибытие новых вражеских подразделений, как сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем канале в Телеграмме.
"На их плечах видны два пушечных шеврона, и, судя по состоянию формы, можно сказать, что они не прошли стирку. Это свидетельствует о прибытии вновь сформированных или недавно набранных российских подразделений. Всего их численность оценивается вплоть до 5 тысяч человек. Последний подобный случай был зафиксирован в апреле 2023 года", - подчеркнул Андрющенко.
Помимо этого, согласно его информации, наблюдается интенсификация движения систем ПВО в и вокруг Мариуполя, несмотря на отсутствие соблюдения глобальных мер безопасности.
"Также мы отмечаем увеличение развертывания систем связи вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска", - добавил советник мэра города.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии