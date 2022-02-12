В Мариуполе открыто представительство миссии ЕС

17:59 25 Сентябрь Киев, Украина

Председатель Донецкой облгосадминистрации рассказал о торжественном открытии представительства консультационной миссии ЕС в Мариуполе. Мероприятие состоялось сегодня, 25 сентября 2020 года.

«В украинском гражданском обществе в целом есть консенсус касательно необходимости реформирования правоохранительных органов. Для региона, в котором продолжаются боевые действия, такая необходимость стоит еще острее. Невероятно радует, что ЕС признает важность Донецкой области в этом вопросе и верит в нашу способность измениться», - написал Павел Кириленко на своей страничке в фейсбуке.

Эта миссия работает с 2014 года и оказывает консультационную помощь органам государственной власти по реформированию сектора гражданской безопасности и приведения его к стандартам ЕС. До сегодня она имела четыре представительства: в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Пятое – заработало в Мариуполе.

Глава Донецкой ОГА отметил, что миссия не имеет исполнительных полномочий, однако нельзя недооценивать важность советов от ведущих европейских и украинских специалистов.

Также глава области выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество.