В Мариуполе оккупанты готовят население к предстоящей эвакуации

О том, что россия в Мариуполе не навсегда, стало еще заметнее после объявлений от оккупантов о предстоящей эвакуации местных жителей. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.
В то же время оккупанты отмечают, что попасть в очередь на эвакуацию смогут только те, у кого нет "проблем с законом".
В сообщении говорится о необходимости оплатить коммунальные счета. За неуплату - угрожают административной ответственностью.
Напомним, в Мелитополе российские оккупанты шантажом и угрозами заставляют людей получать паспорта рф. Жителей оккупированных территорий ставят перед выбором: получай российский паспорт или умирай.
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