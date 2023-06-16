В Мариуполе оккупанты готовят население к предстоящей эвакуации

07:16 03 июня Киев, Украина

О том, что россия в Мариуполе не навсегда, стало еще заметнее после объявлений от оккупантов о предстоящей эвакуации местных жителей. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"В местных пабликах появилось фото объявления в одном из жилищных кооперативов, в котором говорится о составлении списков на эвакуацию", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты отмечают, что попасть в очередь на эвакуацию смогут только те, у кого нет "проблем с законом".

В сообщении говорится о необходимости оплатить коммунальные счета. За неуплату - угрожают административной ответственностью.

"Даже перед бегством оккупанты думают о том, как получить хоть какие-то деньги", - указали в горсовете.

Напомним, в Мелитополе российские оккупанты шантажом и угрозами заставляют людей получать паспорта рф. Жителей оккупированных территорий ставят перед выбором: получай российский паспорт или умирай.