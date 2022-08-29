В Мариуполе началась третья волна скрытой мобилизации - мэр

17:44 09 августа Киев, Украина

В Мариуполе российские захватчики проводят новую волну скрытой мобилизации.

Об этом 9 августа сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Очередная (третья) волна скрытой мобилизации. Теперь под видом охранников в Мариупольское СИЗО. На днях сообщалось, что вместе с вербовкой будет старт новой волны. Теперь - наблюдаем…", - отметил он.

Кроме того, в городе изменен порядок предоставления пропусков.

"Теперь для их получения мужчинам необходимо подавать военный билет. Не только водителям, но и пассажирам. Таким образом мобилизационный учет резерва на сегодня сформирован. Обратный отсчет запущен", - подчеркнул Андрющенко.

Он призвал жителей Мариуполя эвакуироваться, пока есть возможность избежать дороги на войну.