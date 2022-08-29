В Мариуполе началась третья волна скрытой мобилизации - мэр
17:44 09 августа Киев, Украина
В Мариуполе российские захватчики проводят новую волну скрытой мобилизации.
Об этом 9 августа сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Очередная (третья) волна скрытой мобилизации. Теперь под видом охранников в Мариупольское СИЗО. На днях сообщалось, что вместе с вербовкой будет старт новой волны. Теперь - наблюдаем…", - отметил он.
Кроме того, в городе изменен порядок предоставления пропусков.
"Теперь для их получения мужчинам необходимо подавать военный билет. Не только водителям, но и пассажирам. Таким образом мобилизационный учет резерва на сегодня сформирован. Обратный отсчет запущен", - подчеркнул Андрющенко.
Он призвал жителей Мариуполя эвакуироваться, пока есть возможность избежать дороги на войну.
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