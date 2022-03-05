В Мариуполе и Волновахе готовят гуманитарные коридоры - РФ объявили "режим тишины"

09:25 05 Март Киев, Украина

Пока будет действовать "режим тишины", объявленный Минобороны России, готовится отправка гуманитарной помощи в Мариуполь и Волноваху.

Об этом сообщил советник главы ОП Подоляк.

В Мариуполе определяют точное время, когда откроется гуманитарный «зеленый» коридор и начнется режим тишины, сообщает местный совет.

После этого появится возможность начать восстановление критической инфраструктуры города, чтобы вернуть свет, воду и связь.

Также будет возможность снабдить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости.

Минобороны РФ заявило, что для этого с 09:00 будет действовать «режим тишины».