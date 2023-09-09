В МАГАТЭ обеспокоены усилением военной активности вблизи ЗАЭС

11:19 09 сентября Киев, Украина

Как сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вокруг Запорожской атомной электростанции нарастает опасная ситуация. Это вызвано усилением военной активности, в частности все более частыми взрывами вблизи станции.

"Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы. Это свидетельствует о возможном признаке усиления военной активности в регионе, который также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности и безопасности на месте", - заявил Гросси.

По его словам, начиная с минувшей субботы, 2 сентября, команда МАГАТЭ слышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Утром 7 сентября в соседнем с АЭС городе Энергодар, где проживают многие сотрудники станции с семьями, произошло несколько ударов беспилотников.

"Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я по-прежнему глубоко озабочен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе. Что бы ни произошло в зоне конфликта, где бы она ни находилась, от ядерной аварии пострадают все, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси указал, что на станции эксперты МАГАТЭ наблюдают дальнейшее наличие мин между изгородями по периметру. Кроме того, оккупанты до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторных установок 1, 2, 5 и 6 энергоблоков.

Напомним, украинские саперы обезвредили мины рф на пути МАГАТЭ к ЗАЭС.