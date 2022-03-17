В Луганской области усилен пограничный контроль

12:43 23 октября Киев, Украина

На территории госграницы Украины, с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, введены временные ограничения.

Пограничный контроль до 31 декабря. Принятые меры распространяются на Станично-Луганский, Беловодский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий и Старобельский районы.



Запрещено находиться у пограничной полосы ближе, чем на 200 м — за исключением аграриев, согласовавших свои работы с пограничниками, и жителей ряда близлежащих поселков, сообщает МВД.



Также ограничения введены у поселка Меловое. Здесь запрещено подходить к заградительному забору на государственной границе ближе, чем на пять метров по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная.



Запрещено движение авто по улице Дружбы народов между пунктами пропуска Меловое, кроме принадлежащих жителям, прописанным на этой и прилегающих улицах. Иностранцам также запрещено находиться на улице Дружбы народов.



Украинцам ходить по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. За нарушение ограничений предусмотрен штраф.