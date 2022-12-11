В Луганской области оккупанты ведут мобилизацию и уничтожают украинские книги

09:13 11 декабря Киев, Украина

Оккупанты на временно захваченной территории Луганской области проводят обыски в учебных заведениях, а также усилили меры принудительной мобилизации. Об этом 11 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в течение последних двух недель проводят "рейды" по выявлению и уничтожению книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

Кроме того, в целях пополнения личного состава подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на оккупированной Луганщине усилили принудительную мобилизацию.

"В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестки и увозят в пункт сбора мобилизованных", - говорится в сводке.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что россия на фоне потерь в войне не прекращает мобилизации и планирует призывать 17-летних на оккупированных украинских территориях.

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