В Лондоне прошла встреча глав МИД G7: обсуждали Китай, РФ и Украину

10:51 05 Май Киев, Украина

Лондоне прошла встреча глав МИД Большой семерки, основными темами для обсуждения стали Китай и Россия, также немало времени посвятили обсуждению проблем на востоке Украины и в Беларуси.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Беларуси; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - заявил чиновник.

Как уточняет пресс-служба Госдепа, особое внимание на встрече уделили ситуации в Украине, а также ее отношениям с РФ.

"Глядя на Украину, например, где мы все согласны и солидарны с Украиной против российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу, с которой они сталкиваются, они также сталкиваются и с внутренней агрессией из-за коррупции и проблем продвижения в процессе реформ", - отметил представитель Госдепа.

В Госдепе в очередной раз подчеркнули, что США желают стабильных и предсказуемых отношений с РФ.