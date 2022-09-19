В "ЛНР" приговорили к 13 годам тюрьмы сотрудника миссии ОБСЕ

17:29 19 сентября Киев, Украина

Боевики "ЛНР" приговорили к 13 годам колонии сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова, которого сепаратисты обвинили в «госизмене».

Его задержали в апреле, обвинив в передаче информации американским спецслужбам.

В недореспублике утверждают, что в 2016 году Шабанова завербовал бывший сотрудник СБУ и резидент ЦРУ Андрей Лукашенко. С августа 2021 года по апрель 2022 года Шабанов собирал «информацию о передвижении военной техники, а также частей Луганской народной армии» и «отправлял ее агенту ЦРУ». Для этого он использовал «специализированное программное обеспечение», которое предоставила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

«Председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид безоговорочно осудили так называемые „судебные процессы“, инициированные против двух местных сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), и продолжающееся содержание под стражей еще одного местного члена Миссии», — говорится в заявлении организации.

Главы организации снова призвали немедленно освободить своих сотрудников. Также они обратились ко всем государствам-участникам ОБСЕ с просьбой усилить давление на лиц, ответственных за их содержание под стражей.



Шабанов и еще один сотрудник СММ ОБСЕ были задержаны в апреле после того, как "глава ЛНР" Леонид Пасечник запретил ее деятельность в республике. Он отмечал, что "за восемь лет она ни разу не поспособствовала урегулированию конфликта в Донбассе".



В том же месяце работу ОБСЕ решили запретить и в "ДНР". Там заявили, что несколько представителей миссии нарушили местные законы, одного из них задержали.