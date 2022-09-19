В "ЛНР" приговорили к 13 годам тюрьмы сотрудника миссии ОБСЕ

Боевики "ЛНР" приговорили к 13 годам колонии сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова, которого сепаратисты обвинили в «госизмене».
Его задержали в апреле, обвинив в передаче информации американским спецслужбам.
В недореспублике утверждают, что в 2016 году Шабанова завербовал бывший сотрудник СБУ и резидент ЦРУ Андрей Лукашенко. С августа 2021 года по апрель 2022 года Шабанов собирал «информацию о передвижении военной техники, а также частей Луганской народной армии» и «отправлял ее агенту ЦРУ». Для этого он использовал «специализированное программное обеспечение», которое предоставила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
Главы организации снова призвали немедленно освободить своих сотрудников. Также они обратились ко всем государствам-участникам ОБСЕ с просьбой усилить давление на лиц, ответственных за их содержание под стражей.
Шабанов и еще один сотрудник СММ ОБСЕ были задержаны в апреле после того, как "глава ЛНР" Леонид Пасечник запретил ее деятельность в республике. Он отмечал, что "за восемь лет она ни разу не поспособствовала урегулированию конфликта в Донбассе".
В том же месяце работу ОБСЕ решили запретить и в "ДНР". Там заявили, что несколько представителей миссии нарушили местные законы, одного из них задержали.
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