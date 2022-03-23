В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам

17:45 23 марта Киев, Украина

Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. За их демонстрацию авторы инициативы предлагают наказывать штрафом в размере от €300 до €500

Соответствующие поправки к кодексу Административных правонарушений зарегистрировали депутаты литовского парламента Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Парламентарии предлагают штрафовать за распространение, демонстрацию и использование на массовых мероприятиях как георгиевской ленты, так и буквы Z. Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в войне на территории Украины.



Авторы законопроекта подчеркивают, что после вторжения РФ в Украину георгиевская лента и символ Z стали не просто элементами пропаганды, но символом поддержки военной агрессии.