В Литве отреагировали на инициативу Госдумы рф отозвать признание ее независимости
19:14 09 июня Киев, Украина
Глава МИД
Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал варварским намерение россии отменить признание литовской независимости.
Об этом сообщает литовская национальная телекомпания LRT.
Ландсбергис отметил, что россия
и в политике, как и в войне, действует не по человеческим нормам.
"Только управляемая зверями страна могла начать такую войну, как начала россия. Я не удивлен, что и в политике люди не действуют по-человечески. И мы должны реагировать соответственно — быть готовыми защищать себя и союзников, политическими, дипломатическими или иными способами", – прокомментировал Габриэлюс Ландсбергис.
"Я думаю, это проявление отчаяния, видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда во выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают?" - сказала депутат.
"Они (россияне) могут заявить, что Луна принадлежит россии, это их представление и все, в этом решении нет никакого смысла", – прибавила политик.
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