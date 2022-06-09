В Литве отреагировали на инициативу Госдумы рф отозвать признание ее независимости

19:14 09 июня Киев, Украина

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал варварским намерение россии отменить признание литовской независимости.

Об этом сообщает литовская национальная телекомпания LRT.

Ландсбергис отметил, что россия и в политике, как и в войне, действует не по человеческим нормам.

"Только управляемая зверями страна могла начать такую войну, как начала россия. Я не удивлен, что и в политике люди не действуют по-человечески. И мы должны реагировать соответственно — быть готовыми защищать себя и союзников, политическими, дипломатическими или иными способами", – прокомментировал Габриэлюс Ландсбергис.

"Я думаю, это проявление отчаяния, видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда во выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают?" - сказала депутат.