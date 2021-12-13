В Лисичанске создадут военно-гражданскую администрацию

20:29 27 Июль Киев, Украина

Указом Зеленского, в Лисичанске будет создан временный госорган, который призван обеспечить безопасность и нормализовать жизнь населения, обеспечить правопорядок и не допустить гуманитарную катастрофу. Военно-гражданская администрация (ВГА) -будет действовать в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка и недопущения гуманитарной катастрофы.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В документе говорится, что ВГА в Лисичанске создана во исполнение закона «О военно-гражданских администрациях», согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день вступления в силу президентских актов об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета.



Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.



Как известно, ВГА - временный государственный орган при Службе безопасности Украины, который действует в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка и недопущения гуманитарной катастрофы.