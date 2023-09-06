В Латвии стартовали учения Steadfast Pyramid 2023 для офицеров НАТО

09:46 03 сентября Киев, Украина

Как сообщает агентство Delfi со ссылкой на Департамент связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, сегодня, 3 сентября, в столице Латвии стартовали учения НАТО по планированию операций, в которых примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов Альянса и страны-партнера Швеции.

"Цель учений Steadfast Pyramide Steadfast Pinnacle – совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Steadfast Pyramid 2023, которая продлится до 8 сентября, – первая часть учений, организованных Командованием трансформации НАТО и Верховным главнокомандующим Союзными силами НАТО в Европе. В ней принимают участие высшие и старшие офицеры для усовершенствования навыков планирования персонала.

А вторая часть учений Steadfast Pyramid 2023 пройдет с 10 по 15 сентября и предусматривает подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.

"Обучение Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. Во время обучения Латвия совершенствует возможности поддержки принимающей страны и навыки сотрудничества с другими членами НАТО и стратегическими региональными партнерами", - пишет агентство.

Ранее стало известно, что страны НАТО проведут учения в Балтийском море по отражению атак россии. В двухнедельных маневрах примут участие военнослужащие из всех стран НАТО, расположенных на Балтике.