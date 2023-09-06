В Латвии стартовали учения Steadfast Pyramid 2023 для офицеров НАТО

Как сообщает агентство Delfi со ссылкой на Департамент связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, сегодня, 3 сентября, в столице Латвии стартовали учения НАТО по планированию операций, в которых примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов Альянса и страны-партнера Швеции.
Отмечается, что Steadfast Pyramid 2023, которая продлится до 8 сентября, – первая часть учений, организованных Командованием трансформации НАТО и Верховным главнокомандующим Союзными силами НАТО в Европе. В ней принимают участие высшие и старшие офицеры для усовершенствования навыков планирования персонала.
А вторая часть учений Steadfast Pyramid 2023 пройдет с 10 по 15 сентября и предусматривает подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.
Ранее стало известно, что страны НАТО проведут учения в Балтийском море по отражению атак россии. В двухнедельных маневрах примут участие военнослужащие из всех стран НАТО, расположенных на Балтике.
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