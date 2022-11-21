В Крыму продолжается массовая раздача повесток крымским татарам

"Анализ списков, попавших в меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует о том, что в местах компактного проживания крымских татар российские оккупанты будут проводить тотальную зачистку мужчин 1995-2004 годов рождения, то есть в возрасте от 18 до 27 лет. Очевидно, что российские оккупационные власти Крыма под видом "осеннего призыва" на самом деле проводят мобилизацию жителей Крыма в оккупационную армию", - пишет Чубаров.