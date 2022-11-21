В Крыму продолжается массовая раздача повесток крымским татарам
15:07 21 ноября Киев, Украина
В захваченном Крыму
снова массово разносят повестки
в соответствии с заранее составленными списками.
Об этом сообщает глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Анализ списков, попавших в меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует о том, что в местах компактного проживания крымских татар российские оккупанты будут проводить тотальную зачистку мужчин 1995-2004 годов рождения, то есть в возрасте от 18 до 27 лет. Очевидно, что российские оккупационные власти Крыма под видом "осеннего призыва" на самом деле проводят мобилизацию жителей Крыма в оккупационную армию", - пишет Чубаров.
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