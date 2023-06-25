В Крыму оккупанты сосредоточивают технику на одном из аэродромов - Атеш

Российские военные не делают никаких выводов из прошлых поражений. Пример тому – Чернобаевка. Теперь, как сообщает партизанское движение Атеш, россияне для сосредоточения военной техники во временно оккупированном Крыму выбрали старый аэродром в Октябрьском.
Как отметили крымские партизаны, в частности, на аэродром свозят БМП, КамАЗы, броневики Тигр.
Всего на оккупированном полуострове россия имеет 15 военных аэродромов, которые использует для авиаударов по городам Украины.
Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.
Напомним, в северной части временно оккупированного россиянами Крыма очевидцы слышали взрывы, звуки стрельбы из пулеметов.
Ранее сообщалось, что россияне готовят техногенную катастрофу в Крыму.
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