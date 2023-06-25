В Крыму оккупанты сосредоточивают технику на одном из аэродромов - Атеш

10:19 25 июня Киев, Украина

Российские военные не делают никаких выводов из прошлых поражений. Пример тому – Чернобаевка. Теперь, как сообщает партизанское движение Атеш, россияне для сосредоточения военной техники во временно оккупированном Крыму выбрали старый аэродром в Октябрьском.

Как отметили крымские партизаны, в частности, на аэродром свозят БМП, КамАЗы, броневики Тигр.

"Зашли со стороны Симферопольского района, часть из них - полями. Скопление техники в количестве сорок-пятьдесят единиц новой техники к уже имеющейся... Новая Чернобаевка намечается", - отметили в движении.

Всего на оккупированном полуострове россия имеет 15 военных аэродромов, которые использует для авиаударов по городам Украины.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

Напомним, в северной части временно оккупированного россиянами Крыма очевидцы слышали взрывы, звуки стрельбы из пулеметов.

Ранее сообщалось, что россияне готовят техногенную катастрофу в Крыму.