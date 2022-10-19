В Крыму иранские эксперты обучают российских военных пользованию Shahed-136

Члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана прибыли в Крым для обучения российских военных пользованию дронами-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что таким образом КСИР способствует продолжению войны рф против Украины.
Специалисты добавили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.
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