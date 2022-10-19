В Крыму иранские эксперты обучают российских военных пользованию Shahed-136

10:03 19 октября Киев, Украина

Члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана прибыли в Крым для обучения российских военных пользованию дронами-камикадзе Shahed-136.



Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что таким образом КСИР способствует продолжению войны рф против Украины.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российских военных, как это делать", - сообщает ISW.

Специалисты добавили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.