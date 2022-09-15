В Крыму формируют очередные батальоны "добровольцев" на войну против Украины
19:45 15 сентября Киев, Украина
В оккупированном Крыму набирают батальоны "добровольцев" на войну против Украины.
Об этом сообщает так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
"Крым уже выставил более 1200 "добровольцев" и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - заявил ставленник рф.
Аксенов сообщает, что он поддерживает инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах для того чтобы "как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир".
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