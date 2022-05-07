В Кривом Роге проводятся контрдиверсионные мероприятия.



Об этом сообщает глава Военной администрации Александр Вилкула.

«Криворожским отделом СБУ задержан агент спецслужб россии, который был «активирован» врагом в начале вторжения. Задокументированы факты сбора им данных по обороне Мариуполя и проведение фотофиксации оборонных рубежей наших войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам он использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. В случае «провала» агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль. Но ему это не помогло», — отметил Вилкул.