В Кривом Роге проводятся контрдиверсионные мероприятия
07:34 07 мая Киев, Украина
Попытки врага вести подрывную деятельность изнутри успешно пресекаются СБУ.
В Кривом Роге проводятся контрдиверсионные мероприятия.
Об этом сообщает глава Военной администрации Александр Вилкула.
«Криворожским отделом СБУ задержан агент спецслужб россии, который был «активирован» врагом в начале вторжения. Задокументированы факты сбора им данных по обороне Мариуполя и проведение фотофиксации оборонных рубежей наших войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам он использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. В случае «провала» агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль. Но ему это не помогло», — отметил Вилкул.
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