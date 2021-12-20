09:30 13 Декабрь Киев, Украина

Западные СМИ, а также Центр стратегических и международных исследований (CSIS) продолжают отслеживать рост российских войск на границах с Украиной. Сегодня существует масса публикаций о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины с приходом 2022 года, и осуществит она это вторжение с нескольких направлений — из Крыма, из материковой части (со стороны Донбасса) и через Беларусь.



Российский военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко уверен, что вторжение России в Украину будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, и это, заявил аналитик, очень хорошо понимает Российский военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко уверен, что вторжение России в Украину будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, и это, заявил аналитик, очень хорошо понимает Путин



Кроме международной изоляции, которую сулят РФ большинство западных стран, вторжение на территорию Украины отрицательно повлияет на все финансовые направления развития страны.



Российские эксперты в области экономики, а также российская бизнес-элита всерьез остерегаются того, что США, заручившись поддержкой в Европе, смогут ввести дополнительные санкции по всему госдолгу, отраслевые ограничения для предприятий двойного назначения (например, в сфере транспортного машиностроения), для производителей высокотехнологичной продукции (например, компаний, производящих оборудование для энергетики или работающих в химической промышленности) и т.д.

При таком повороте событий российская экономика понесет максимальные потери.



Кроме этого, финансово-экономический кризис затронет и социально-экономическую сферу. Россия сначала будет вынуждена пережить «яму» падения реальной заработной платы и роста безработицы, и все это происходит во время глубокой зимы, когда COVID-19 по-прежнему глубоко влияет на российских граждан.



Поэтому, можно сделать вывод, что Кремль осознает все риски, которые обрушаться на Россию после военной эскалации в отношении Украины и всячески отрицают все публикации западных СМИ о сосредоточении российских войск на украинских границах.