В Кремле рассказали, о чем говорили Путин с Байденом

Телефонный диалог лидеров двух стран был посвящен ситуации в Украине, а также общим вопросам глобальной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, рассказала подробности переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, которые состоялись во вторник, 13 апреля.
У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.
Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.
Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.
Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.
У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.
Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.
Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.
Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.
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