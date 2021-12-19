В Кремле рассказали, о чем говорили Путин с Байденом

19:50 13 Апрель Киев, Украина

Телефонный диалог лидеров двух стран был посвящен ситуации в Украине, а также общим вопросам глобальной безопасности.
 
 
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, рассказала подробности переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, которые состоялись во вторник, 13 апреля.

У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.

Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.

Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.

Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.