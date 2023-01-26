В кремле прокомментировали заявление Зеленского

12:59 26 января Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для дискуссий для российского лидера владимира путина.

Об этом в четверг, 26 января, сказал спикер кремля дмитрий песков, комментируя заявление Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с путиным.
 
"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали в Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне, – сказал песков. – Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для дискуссий для президента путина", – сказал песков.
 
Напомним, в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что путин для него – никто, после того, как развязал войну против Украины.