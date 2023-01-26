В кремле прокомментировали заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для дискуссий для российского лидера владимира путина.
Об этом в четверг, 26 января, сказал спикер кремля дмитрий песков, комментируя заявление Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с путиным.
Об этом в четверг, 26 января, сказал спикер кремля дмитрий песков, комментируя заявление Зеленского о том, что ему "неинтересно" вести переговоры с путиным.
Напомним, в интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что путин для него – никто, после того, как развязал войну против Украины.
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