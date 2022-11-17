В кремле признали, что уничтожают украинскую энергетику, чтобы принудить Зеленского к переговорам

18:43 17 ноября Киев, Украина

В кремле подтвердили, что российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины из-за "отказа" нашей власти от переговоров.





По его словам, ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, прямо или косвенно касающимся ее военного потенциала.



Песков также заявил, что у украинцев во многих районах нет электричества и отопления якобы из-за действий Киева, который в частности, не ведет Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков , сообщает Интерфакс.По его словам, ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, прямо или косвенно касающимся ее военного потенциала.Песков также заявил, что у украинцев во многих районах нет электричества и отопления якобы из-за действий Киева, который в частности, не ведет переговоры с москвой.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста [стамбульских договоренностей] и так далее — это все последствия, и об этом тоже надо говорить", - заявил Песков.

«Трудно себе представить публичные переговоры. Их не бывает», — заявил Песков, добавив, что у «украинских визави семь пятниц на неделе». Однако, по мнению Пескова, все заявления Киева свидетельствуют о том, что он «не хочет никаких переговоров». Поэтому россия продолжит добиваться своих целей военным путем.

На вопрос о целях войны, которую ведет россия, песков сказал, что они были доведены до Украины еще в марте и с тех пор не менялись.