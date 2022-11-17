В кремле признали, что уничтожают украинскую энергетику, чтобы принудить Зеленского к переговорам

В кремле подтвердили, что российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины из-за "отказа" нашей власти от переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщает Интерфакс.
По его словам, ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, прямо или косвенно касающимся ее военного потенциала.
Песков также заявил, что у украинцев во многих районах нет электричества и отопления якобы из-за действий Киева, который в частности, не ведет переговоры с москвой.
По его словам, ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, прямо или косвенно касающимся ее военного потенциала.
Песков также заявил, что у украинцев во многих районах нет электричества и отопления якобы из-за действий Киева, который в частности, не ведет переговоры с москвой.
Также Песков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести публичные переговоры с российским руководством.
На вопрос о целях войны, которую ведет россия, песков сказал, что они были доведены до Украины еще в марте и с тех пор не менялись.
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