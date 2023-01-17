В кремле приняли решение увеличить армию

Глава кремлевского режима утвердил решение об увеличении армии до 1,5 млн человек до 2026 года. Об этом сообщает минобороны рф во вторник 17 января.
Увеличение численности армии россии предполагает:
- будут созданы два новых военные округа – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на временно оккупированных территориях.
- планируется сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ;
- планируется переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте и усилить боевую составляющую ВМФ рф, ВКС рф и ракетных войск стратегического назначения.
Как отмечают в минобороны рф, увеличение численности армии будет происходить на протяжении трех ближайших лет – с 2023 по 2026 год.
В частности, в ходе наращивания сил, в россии планируют увеличить количество полигонов в военных округах и "на территориях новых субъектов российской федерации", организовать их подготовку за счет увеличения емкости существующих учебных центров и "создания новых".
Все изменения, как утверждается, будут финансироваться "из бюджетных ассигнований" и "в нужном объеме".
В частности, в ходе наращивания сил, в россии планируют увеличить количество полигонов в военных округах и "на территориях новых субъектов российской федерации", организовать их подготовку за счет увеличения емкости существующих учебных центров и "создания новых".
Все изменения, как утверждается, будут финансироваться "из бюджетных ассигнований" и "в нужном объеме".
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