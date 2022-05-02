В Конгресс США внесли проект резолюции об отправке военных в Украину

В Конгресс США внесен проект резолюции, резрешающей задействовать американских военных для защиты территориальной целостности Украины в случае эскалации военных действий со стороны Москвы. Как пояснил сенатор-республиканец Адам Кизингер, документ в случае принятия наделит президента США правом вводить войска, если россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.
Конгрессмен напомнил об опасениях по поводу применения Россией химоружия, которые выражал госсекретарь Энтони Блинкен, и пообещал «не терпеть бессмысленного насилия». Украинские военные уже заявляли 11 апреля, что российские войска применили химоружие в Мариуполе. Это произошло после того, как представитель так называемой "ДНР" Эдуард Басурин призвал россию направить в осажденный город химвойска, чтобы «выкурить оттуда кротов».
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