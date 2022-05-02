В Конгресс США внесли проект резолюции об отправке военных в Украину

09:49 02 мая Киев, Украина

Конгресс США внесен проект резолюции, резрешающей задействовать американских военных для защиты территориальной целостности Украины в случае эскалации военных действий со стороны Москвы. Как пояснил сенатор-республиканец Адам Кизингер, документ в случае принятия наделит президента США правом вводить войска, если россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

«Слова важны, но столь же важны и наши действия. Я представляю этот AUMF (Authorization for Use of Military Force — Распоряжение об использовании вооружённых сил) в качестве четкой красной черты, чтобы президент США мог принять соответствующие меры, если россия применит химическое, биологическое и/или ядерное оружие. Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны быть рядом с нашими союзниками», — заявил Кизингер.

Конгрессмен напомнил об опасениях по поводу применения Россией химоружия, которые выражал госсекретарь Энтони Блинкен, и пообещал «не терпеть бессмысленного насилия». Украинские военные уже заявляли 11 апреля, что российские войска применили химоружие в Мариуполе. Это произошло после того, как представитель так называемой "ДНР" Эдуард Басурин призвал россию направить в осажденный город химвойска, чтобы «выкурить оттуда кротов».





