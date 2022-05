В Конгресс США внесли проект резолюции об отправке военных в Украину

«Слова важны, но столь же важны и наши действия. Я представляю этот AUMF (Authorization for Use of Military Force — Распоряжение об использовании вооружённых сил) в качестве четкой красной черты, чтобы президент США мог принять соответствующие меры, если россия применит химическое, биологическое и/или ядерное оружие. Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны быть рядом с нашими союзниками», — заявил Кизингер.