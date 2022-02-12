Конгресс США рассмотрит законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций" в партнерстве с Украиной
09:29 20 Май Киев, Украина
Палата представителей Конгресса США рассмотрит двухпартийный законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций" , который подразумевает противодействие глобальным вызовам со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
"Законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций" (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций", - следует из сообщения.
Отмечается, что документ также предусматривает помощь Украине, Молдове, Грузии, странам Западных Балкан в усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций.
"Законопроект внесен на рассмотрение сопредседателем Украинского Конгресса (группа поддержки Украины. - Ред.) Марси Каптур, а также членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Адамом Кинзингером. Соавторами являются 22 конгрессмена", - уточнили в посольстве.
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