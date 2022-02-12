Конгресс США рассмотрит законопроект "О ​​безопасности трансатлантических коммуникаций" в партнерстве с Украиной

09:29 20 Май Киев, Украина

Палата представителей Конгресса США рассмотрит двухпартийный законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций" , который подразумевает противодействие глобальным вызовам со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Законопроект "О безопасности трансатлантических коммуникаций" (Transatlantic Telecommunications Security Act) предусматривает создание коалиции демократических союзников и партнеров США среди стран Центральной и Восточной Европы для противодействия глобальным вызовам, в частности, со стороны России и Китая в сфере телекоммуникаций", - следует из сообщения.

Отмечается, что документ также предусматривает помощь Украине, Молдове, Грузии, странам Западных Балкан в усилении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций.