В конце мая, возможно, откроется Посольство США в Киеве

16:34 02 мая Киев, Украина

Если позволят условия, то американское посольство в Киеве может возобновить работу в конце мая.





Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.



Выполнение части функций посольства было перенесено во Львов, а затем – в Польшу. Заявила в понедельник Кристина Квин, занимающая пост поверенного в делах США в Украине.Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.Выполнение части функций посольства было перенесено во Львов, а затем – в Польшу.

«Мы прислушиваемся к мнению специалистов по безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся», – сказала на брифинге Кристина Квин.

Напомним, что президент Джо Байден номинировал Бриджет Бринк на должность посла США в Украине. В настоящее время она является послом в Словакии.



Несколько стран-членов Евросоюза и НАТО возвращают своих дипломатов обратно в Киев, в том числе Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Словакия и Словения. Правительство Великобритании также объявило, что вскоре вновь откроет британское посольство в Киеве.