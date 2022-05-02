В конце мая, возможно, откроется Посольство США в Киеве

Если позволят условия, то американское посольство в Киеве может возобновить работу в конце мая.
Заявила в понедельник Кристина Квин, занимающая пост поверенного в делах США в Украине.
Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.
Выполнение части функций посольства было перенесено во Львов, а затем – в Польшу.
Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.
Выполнение части функций посольства было перенесено во Львов, а затем – в Польшу.
Напомним, что президент Джо Байден номинировал Бриджет Бринк на должность посла США в Украине. В настоящее время она является послом в Словакии.
Несколько стран-членов Евросоюза и НАТО возвращают своих дипломатов обратно в Киев, в том числе Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Словакия и Словения. Правительство Великобритании также объявило, что вскоре вновь откроет британское посольство в Киеве.
Несколько стран-членов Евросоюза и НАТО возвращают своих дипломатов обратно в Киев, в том числе Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Словакия и Словения. Правительство Великобритании также объявило, что вскоре вновь откроет британское посольство в Киеве.
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