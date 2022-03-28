В колонии РФ избит украинский политзаключенный

12:56 02 ноября Киев, Украина

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в российской исправительной колонии, украинскому политзаключенному был нанесен физический и психологический вред.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес физический и психологический вред жизни и здоровью Александру - неизвестны. Такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила чиновница.

Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи.