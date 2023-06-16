В "коалицию истребителей" для Украины вошли уже 8 стран - ОП

11:36 02 июня Киев, Украина

В настоящее время в состав так называемой "коалиции истребителей" входят уже восемь стран. Возможно, их количество будет увеличено.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.



По его словам, по итогам поездки президента Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось определить контуры коалиции истребителей и сделать реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", - написал Жовква.

По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании в формате Рамштайн.



Жовква добавил, что к моменту получения от партнеров современных истребителей Украина должна обладать достаточным количеством надежных средств защиты от российских воздушных атак.