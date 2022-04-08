В КИУ опасаются, что карантин выходного дня повлияет на явку во втором туре местных выборов

Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины, опасается, что из-за введения карантина выходного дня, явка граждан на второй тур выборов может оказаться рекордно низкой.
"Существует очень большая вероятность того, что введение "карантина выходного дня" может сказаться на ходе голосования, в частности, это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", – сказал он.
По словам главы КИУ, "чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет".
"Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности – социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контакта", – объяснил Кошель.
Он считает, что следует не допустить уменьшения или обвала явки на местных выборах.
"Существует очень большая вероятность того, что введение "карантина выходного дня" может сказаться на ходе голосования, в частности, это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", – сказал он.
По словам главы КИУ, "чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет".
"Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности – социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контакта", – объяснил Кошель.
Он считает, что следует не допустить уменьшения или обвала явки на местных выборах.
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