В Китае прокомментировали визит спецпредставителя правительства КНР в Украину

В Китае обнародовали подробности визита Специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.
Как сообщили в МИД Китая, Ли Хуэй встретился с президентом Украины, а также встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями Министерства инфраструктуры, Минэнерго и Министерства обороны.
Как сообщили в МИД Китая, Ли Хуэй встретился с президентом Украины, а также встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями Министерства инфраструктуры, Минэнерго и Министерства обороны.
Там также отмечается, что на основе документа "Позиция Китая относительно политического решения украинского кризиса" "Китай готов содействовать международному сообществу для формирования крупнейшего общего знаменателя для решения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир".
В МИД страны также отметили, что стороны согласились, что недавний телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским определил направление развития китайско-украинских отношений.
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