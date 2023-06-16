В Китае прокомментировали визит спецпредставителя правительства КНР в Украину

12:18 18 мая Киев, Украина

В Китае обнародовали подробности визита Специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.



Как сообщили в МИД Китая, Ли Хуэй встретился с президентом Украины, а также встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями Министерства инфраструктуры, Минэнерго и Министерства обороны.

"Панацеи для разрешения кризиса нет, все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Там также отмечается, что на основе документа "Позиция Китая относительно политического решения украинского кризиса" "Китай готов содействовать международному сообществу для формирования крупнейшего общего знаменателя для решения украинского кризиса и прилагать собственные усилия, чтобы остановить войну, прекратить огонь и как можно скорее восстановить мир".



В МИД страны также отметили, что стороны согласились, что недавний телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским определил направление развития китайско-украинских отношений.