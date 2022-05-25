В Китае призвали открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

Китай призвал прекратить войну в Украине и открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает CGTN.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с коллегой Анналеной Бербок из Германии высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с коллегой Анналеной Бербок из Германии высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины.
Ван И утверждает, что Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, "вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии