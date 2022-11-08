В Китае отменили выступление Шарля Мишеля с критикой незаконной войны россии против Украины

11:14 08 ноября Киев, Украина

Китай отменил видеообращение президента Европейского совета на церемонии открытия крупной торговой выставки в Шанхае. В своей речи Шарль Мишель должен был раскритиковать войну россии в Украине и призвать уменьшить торговую зависимость от Китая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.



Заранее записанное видео Шарля Мишеля должно было быть одним из нескольких видео от мировых лидеров и руководителей международных организаций, включая президента Китая Си Цзиньпина. Дипломаты на условиях анонимности рассказали, что они удивлены удалением речи.

«Президента Мишеля пригласили выступить на 5-м форуме CIIE в Шанхае. Согласно запросу китайских властей, мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конце концов не было показано. Мы предоставили его через обычные дипломатические каналы», — рассказал Reuters представитель Мишеля Баренд Лейтс.

Никто из министерства иностранных дел Китая или соорганизаторов выставки, министерства торговли Китая и городских властей Шанхая не ответил на запрос Reuters о комментариях, пишет агентство.



Согласно официальному веб-сайту выставки, на церемонии выступали также управляющий директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и беларуси.



О чем говорилось в отмененной речи Мишеля

Согласно отрывкам обращения, предоставленным европейскими дипломатами, в своей речи президент Европейского совета жестко раскритиковал незаконную войну россии против Украины и сказал, что Европа извлекает из нее важные уроки. По словам Мишеля, Европа была чрезмерно зависима от россии в ископаемом топливе, что привело к торговому дисбалансу.

«В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях во избежание чрезмерной зависимости, — сказали дипломаты, знакомые с тем, что он должен сказать. — Это касается наших торговых отношений с Китаем».

Мишель также призвал Китай сделать больше, чтобы прекратить кровопролитие в Украине.

«Китай играет определенную роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну россии… из-за вашего так называемого «безграничного» партнерства с россией. Вы, Китай, можете помочь положить этому конец”, — сказал Мишель, имея в виду пакт, объявленный главами Китая и рф Си и путиным в Пекине перед началом войны.

Ожидается, что и Си, и Мишель встретятся на саммите глав государств Группы двадцати (G20) на Бали в следующий вторник и среду. Президент Европейского Совета является одним из высокопоставленных чиновников Европейского Союза, чья роль включает в себя представление блока на международных саммитах и двусторонних саммитах с другими главами государств, пишет Reuters.



С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Служба внешней политики ЕС в октябре отметила, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, продвигающего "альтернативное видение мирового порядка".