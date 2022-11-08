В Китае отменили выступление Шарля Мишеля с критикой незаконной войны россии против Украины

Китай отменил видеообращение президента Европейского совета на церемонии открытия крупной торговой выставки в Шанхае. В своей речи Шарль Мишель должен был раскритиковать войну россии в Украине и призвать уменьшить торговую зависимость от Китая.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.
Заранее записанное видео Шарля Мишеля должно было быть одним из нескольких видео от мировых лидеров и руководителей международных организаций, включая президента Китая Си Цзиньпина. Дипломаты на условиях анонимности рассказали, что они удивлены удалением речи.
Заранее записанное видео Шарля Мишеля должно было быть одним из нескольких видео от мировых лидеров и руководителей международных организаций, включая президента Китая Си Цзиньпина. Дипломаты на условиях анонимности рассказали, что они удивлены удалением речи.
Никто из министерства иностранных дел Китая или соорганизаторов выставки, министерства торговли Китая и городских властей Шанхая не ответил на запрос Reuters о комментариях, пишет агентство.
Согласно официальному веб-сайту выставки, на церемонии выступали также управляющий директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и беларуси.
О чем говорилось в отмененной речи Мишеля
Согласно отрывкам обращения, предоставленным европейскими дипломатами, в своей речи президент Европейского совета жестко раскритиковал незаконную войну россии против Украины и сказал, что Европа извлекает из нее важные уроки. По словам Мишеля, Европа была чрезмерно зависима от россии в ископаемом топливе, что привело к торговому дисбалансу.
Согласно официальному веб-сайту выставки, на церемонии выступали также управляющий директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и беларуси.
О чем говорилось в отмененной речи Мишеля
Согласно отрывкам обращения, предоставленным европейскими дипломатами, в своей речи президент Европейского совета жестко раскритиковал незаконную войну россии против Украины и сказал, что Европа извлекает из нее важные уроки. По словам Мишеля, Европа была чрезмерно зависима от россии в ископаемом топливе, что привело к торговому дисбалансу.
Мишель также призвал Китай сделать больше, чтобы прекратить кровопролитие в Украине.
Ожидается, что и Си, и Мишель встретятся на саммите глав государств Группы двадцати (G20) на Бали в следующий вторник и среду. Президент Европейского Совета является одним из высокопоставленных чиновников Европейского Союза, чья роль включает в себя представление блока на международных саммитах и двусторонних саммитах с другими главами государств, пишет Reuters.
С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Служба внешней политики ЕС в октябре отметила, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, продвигающего "альтернативное видение мирового порядка".
С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Служба внешней политики ЕС в октябре отметила, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, продвигающего "альтернативное видение мирового порядка".
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