В Киевской области завершили разминирование

17:21 20 мая Киев, Украина

Саперы разминировали все освобожденные территории Кивеской области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Полностью завершено разминирование Киевской области. Возобновлено электроснабжение на 100% Киевской области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60. К восстановительным работам привлекли более 1 тысячи сотрудников из разных регионов Украины. Питание восстановили более 265 тысяч абонентов", - говориться в сообщении Офиса президента.

В Мотыжине Киевской области планируют восстановить лицей, работавший 50 лет, до 1 сентября.



В Андреевке Макаровского района приступили к текущему ремонту покрытия на крышах около 50 домов. Кроме того, частично уже восстановили связь и интернет, полностью запустили газо- и электроснабжение.



Киевская областная военная администрация совместно с представителями центральных служб разработала дорожную карту по восстановлению жилья для людей в населенных пунктах, где российские оккупанты уничтожили застройку.