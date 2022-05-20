В Киевской области завершили разминирование

Саперы разминировали все освобожденные территории Кивеской области.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В Мотыжине Киевской области планируют восстановить лицей, работавший 50 лет, до 1 сентября.
В Андреевке Макаровского района приступили к текущему ремонту покрытия на крышах около 50 домов. Кроме того, частично уже восстановили связь и интернет, полностью запустили газо- и электроснабжение.
Киевская областная военная администрация совместно с представителями центральных служб разработала дорожную карту по восстановлению жилья для людей в населенных пунктах, где российские оккупанты уничтожили застройку.
В Андреевке Макаровского района приступили к текущему ремонту покрытия на крышах около 50 домов. Кроме того, частично уже восстановили связь и интернет, полностью запустили газо- и электроснабжение.
Киевская областная военная администрация совместно с представителями центральных служб разработала дорожную карту по восстановлению жилья для людей в населенных пунктах, где российские оккупанты уничтожили застройку.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии