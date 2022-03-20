В Киевской области запретили населению посещать леса

11:52 20 марта Киев, Украина

В Киевской области запрещено посещение лесов населением. Как пешком, так и на транспорте. Исключение - транзитные пути.





Согласно пункту 3 Указа Президента Украины от 24.02.2022 N 64 "О введении военного положения в Украине", пункта 25 части 2 статьи 15



ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

Посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники. Об этом информирует Вышгородская районная государственная администрация.Согласно пункту 3 Указа Президента Украины от 24.02.2022 N 64 "О введении военного положения в Украине", пункта 25 части 2 статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного состояния" от 12.05.2015 N 389-VIII и с целью предотвращение реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий и в соответствии с п. 8 ст. 31, ст. 88 Лесного кодекса Украины, руководствуясь статьями 6, 39, 41 Закона Украины "О местных государственных администрациях", Правилами пожарной безопасности в лесах Украины.Посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

За исключением Вооруженных Сил Украины, командованием видов, отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.