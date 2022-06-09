В Киеве задержали председателя политической партии при получении взятки

10:45 09 июня Киев, Украина

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачен и задержан председатель одной из политических партий при попытке взять взятку.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).



По данным следствия, глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 млн долларов США за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата.



Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО Киевводоканал. Эта должность должна была стать для предпринимателя успешным стартом его политической карьеры.



Средства должны были передаваться подельникам согласно графику, который составил глава партии. Сумма первого транша - 50 тысяч долларов США.



В ходе контроля за совершением преступления глава политической партии и руководитель ее территориального отделения задержаны при получении первой части средств.



По месту работы задержанных продолжаются следственные действия.



В прокуратуре фамилий фигурантов дела не называют, но по информации Украинской правды, речь идет о партии Наш край.