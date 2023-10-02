В Киеве стартует Совет ЕС по иностранным делам. К встрече присоединятся министры и заместители министров иностранных дел всех 27 стран-членов ЕС.
В частности, будут министры Германии Анналена Бербок, Франции Катрин Колонна, Литвы Габриелюс Ландсбергис, Чехии Ян Липовский.
Начнут мероприятие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с Высоким представителем ЕС Жозеппом Боррелем.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, проведение в Киеве Совета министров иностранных дел Европейского Союза – это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел собирается за пределами нынешних границ Европейского Союза.
Начнут мероприятие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с Высоким представителем ЕС Жозеппом Боррелем.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, проведение в Киеве Совета министров иностранных дел Европейского Союза – это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел собирается за пределами нынешних границ Европейского Союза.
Он добавил, что имел возможность обсудить с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем предстоящую встречу и вопросы, которые будут на ней обсуждаться.
Как отметил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, такие встречи неформальны, потому что, во-первых, они проходят вне границ Европейского Союза, а, во-вторых, потому что они считаются политическими дебатами на высоком уровне.
Он пояснил, что министры изучат мирный план президента Украины Владимира Зеленского, чтобы собрать больше поддержки.
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