В Киеве стартует Совет ЕС по иностранным делам

11:01 02 октября Киев, Украина

Киеве стартует Совет ЕС по иностранным делам. К встрече присоединятся министры и заместители министров иностранных дел всех 27 стран-членов ЕС.

В частности, будут министры Германии Анналена Бербок, Франции Катрин Колонна, Литвы Габриелюс Ландсбергис, Чехии Ян Липовский.



Начнут мероприятие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с Высоким представителем ЕС Жозеппом Боррелем.



По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, проведение в Киеве Совета министров иностранных дел Европейского Союза – это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел собирается за пределами нынешних границ Европейского Союза.

"Но в пределах будущих границ Европейского Союза. И это уже само по себе послание, послание поддержки. Я доволен поддержкой, которую Европейский Союз оказывает Украине, за что мы очень благодарны", – сказал Кулеба.

Он добавил, что имел возможность обсудить с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем предстоящую встречу и вопросы, которые будут на ней обсуждаться.

"Мы с нетерпением ждем этой дискуссии и будем двигаться вперед с поддержкой и нашими совместными усилиями для обеспечения безопасности и процветания", - сказал министр.

Как отметил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, такие встречи неформальны, потому что, во-первых, они проходят вне границ Европейского Союза, а, во-вторых, потому что они считаются политическими дебатами на высоком уровне.

"Политическими дебатами, которые не преследуют цель принятия решений, но являются своеобразным мозговым штурмом, который нам нужен для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы посмотреть на ситуацию с войной, как мы можем поддержать Украину и как мы можем продолжать это делать", – сказал Боррель.

Он пояснил, что министры изучат мирный план президента Украины Владимира Зеленского, чтобы собрать больше поддержки.

"Все мои коллеги приехали сюда, чтобы выразить свою приверженность, приверженность Союзу", - добавил Боррель.