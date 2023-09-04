В Киеве состоялась встреча Зеленского и главы МИД Турции

19:18 25 августа Киев, Украина

В Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщили в официальном Твиттере Министерства иностранных дел, Президент Владимир Зеленский лично встретил нашего Министра Хакана Фидана во время его визита в столицу Украины.