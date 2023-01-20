В Киеве прошла встреча между премьер-министром Украины и сенаторами США

Денис Шмыгаль обсудил с сенаторами США ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram 20 января.
Он отметил, что в пятницу Киев посетили "настоящие друзья Украины" - сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram 20 января.
Он отметил, что в пятницу Киев посетили "настоящие друзья Украины" - сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.
Он добавил, что поблагодарил сенаторов за личный вклад в усиление Украины.
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