В Киеве прошла встреча между премьер-министром Украины и сенаторами США

18:07 20 января Киев, Украина

Денис Шмыгаль обсудил с сенаторами США ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram 20 января.

Он отметил, что в пятницу Киев посетили "настоящие друзья Украины" - сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.
 
"Обсудили ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление. Именно в эти минуты проходит заседание Рамштайна, поэтому рассчитываем на мощные результаты. Наряду с военной поддержкой важно усиливать санкции против агрессора - ожидаем ограничения, в частности, против российской ядерной сферы", - отметил премьер.
 
Он добавил, что поблагодарил сенаторов за личный вклад в усиление Украины.