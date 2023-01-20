В Киеве прошла встреча между премьер-министром Украины и сенаторами США

"Обсудили ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление. Именно в эти минуты проходит заседание Рамштайна, поэтому рассчитываем на мощные результаты. Наряду с военной поддержкой важно усиливать санкции против агрессора - ожидаем ограничения, в частности, против российской ядерной сферы", - отметил премьер.