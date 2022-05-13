В Киеве прошла международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен"

11:08 11 декабря Киев, Украина

При поддержке Офиса президента в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая направлена на привлечение украинских и зарубежных инвесторов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.



Согласно сообщению, свое видеообращение к участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский.

"Украина – динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции", – отметил Зеленский.

По словам президента, несмотря на вызовы, в течение 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества осуществила исторические реформы: приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения. Также была запущена "Дія" – цифровая платформа для бизнеса и граждан, которая поставила Украину в ряд ведущих стран с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.



Кроме этого глава государства отметил прогрессивную роль IT-отрасли.

"Более ста международных компаний имеют свои инновационные мощности в Украине. Мы сотрудничаем с Microsoft, которая будет инвестировать свыше 500 миллионов долларов в развитие облачных сервисов в Украине", – отметил президент.

Он поблагодарил команду UkraineInvest за организацию конференции и отметил: "Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен".



Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.