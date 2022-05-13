В Киеве прошла международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен"

При поддержке Офиса президента в Киеве проходит международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", которая направлена на привлечение украинских и зарубежных инвесторов.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Согласно сообщению, свое видеообращение к участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский.
Согласно сообщению, свое видеообращение к участникам конференции записал глава государства Владимир Зеленский.
По словам президента, несмотря на вызовы, в течение 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества осуществила исторические реформы: приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения. Также была запущена "Дія" – цифровая платформа для бизнеса и граждан, которая поставила Украину в ряд ведущих стран с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.
Кроме этого глава государства отметил прогрессивную роль IT-отрасли.
Он поблагодарил команду UkraineInvest за организацию конференции и отметил: "Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен".
Ключевыми темами конференции стали: усиление защиты прав инвесторов, стимулирование привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, перспективы релокации производственных мощностей в Украине, усиление коммуникации между регионами и миром, а также успешные кейсы инвесторов в нашей стране.
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