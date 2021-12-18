В Киеве пройдет саммит, посвященный развитию сотрудничества между Израилем и Украиной

15 декабря в Киеве официальные лица и представители крупных компаний из Украины и Израиля будут договариваться об увеличении объема инвестиций и товарооборота в рамках мероприятия Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.
Саммит Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 направлен на имплементацию высоких договоренностей Президента Украины и Президента Израиля, достигнутых во время их встречи в Киеве 5 октября. В частности, Владимир Зеленский во время встречи отмечал: «Я уверен, что объем прямых израильских инвестиций в Украину сегодня абсолютно не соответствует нашему потенциалу». С октября 2021 года ведется подготовка четвертого Украино-Израильского Инновационного Саммита, который должен наработать практические пути и создать проекты углубления двустороннего сотрудничества.
В частности, по оценкам организатора Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 Алены Новгородской, запланированный в Киеве саммит позволит уже в 2022 году увеличить объем израильских инвестиций в Украину, а соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем открывают путь для значительного роста товарооборота между странами.
Приветственной речью начнут конференцию Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Министр строительства и жилищной политики Государства Израиль Зеев Элькин.
15 декабря в рамках саммита запланировано шесть тематических панелей. Четыре из них освещают перспективы украинско-израильских технологических отношений, вопросы передачи опыта в медицинской отрасли, сфере строительства и индустриальных парков, построения успешного международного диверсифицированного бизнеса. Еще две касаются наиболее увлекательных технологий будущего и роли женского лидерства и «мягкой силы» для равномерного развития стран и реализации инноваций.
Посол Государства Израиль в Украине Михаил Бродский и Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук откроют дискуссионную панель”Украина — Израиль 2030: как построить мост инноваций и сотрудничества”. Докладчиками заявлены глава Торгово-экономической миссии Израиля в Украине Берекет Кнафо, депутат Кнессета и глава Межпарламентской группы дружбы Израиль — Украина Евгений Сова, исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций при Кабинете Министров Украины – UkraineInvest – Сергей Цивкач.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко выступит в тематическом блоке, посвященном медицинскому менеджменту будущего и украинско-израильскому сотрудничеству в этой сфере. Среди участников дискуссии ожидаются выдающиеся врачи и представители ведущих заведений Израиля и Украины.
Министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев примет участие в дискуссии “Украина — Израиль: сотрудничество в сфере строительства и индустриальных парков”, которая соберет крупных инвесторов, девелоперов и участников рынка недвижимости.
В тематическом блоке “Украина — Израиль: как развивать успешный международный диверсифицированный бизнес” руководители крупных технологических украинско-израильских компаний будут делиться своим опытом.
Футуристические технологии будут представлены во время FUTURE TECH Pitch Bar, где примут участие представители израильских стартапов, уже сегодня работающих над технологиями, которые изменят наш образ жизни – от чтения мнений до преодоления климатического кризиса.
Особой будет дискуссионная панель, посвященная женскому лидерству. Этот блок откроет первая олимпийская чемпионка Израиля, глава Олимпийского комитета Яэль Арад и телеведущая Маша Ефросинина. Модератор дискуссии - организатор саммита, основатель и генеральный директор Global Israeli Initiative Алена Новгородская.
Впервые за 30 лет дружбы и дипломатических отношений Украины и Израиля состоится торжественное награждение «TOП-30 создателей израильско-украинских перемен» — выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между государствами.
Организатор саммита: Global Israeli Initiative.
Соорганизаторы: Посольство государства Израиль в Украине и Посольство Украины в Израиле. Площадку для встречи в Киеве предоставляет Инновационный парк UNIT.City. Со стороны Израиля к организации конференции присоединился Венчурный фонд VentureIsrael, Simple Investment & Really Building и VIZHU.
Украино-Израильский Инновационный Саммит (UIIS) – ежегодная масштабная конференция, посвященная развитию деловых, технологических и дипломатических отношений между Израилем и Украиной.
Global Israeli Initiative (GII) — некоммерческая общественная организация, призванная создать мощную и инновационную международную экосистему, способствующую продуктивным отношениям и сотрудничеству между Украиной и Израилем: бизнесменами, инвесторами, правительствами, инновационными компаниями и образовательными структурами.
Контакт для СМИ: Ольга Столяренко, [email protected] +38 (067) 232 94 45
В частности, по оценкам организатора Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 Алены Новгородской, запланированный в Киеве саммит позволит уже в 2022 году увеличить объем израильских инвестиций в Украину, а соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем открывают путь для значительного роста товарооборота между странами.
Приветственной речью начнут конференцию Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Министр строительства и жилищной политики Государства Израиль Зеев Элькин.
15 декабря в рамках саммита запланировано шесть тематических панелей. Четыре из них освещают перспективы украинско-израильских технологических отношений, вопросы передачи опыта в медицинской отрасли, сфере строительства и индустриальных парков, построения успешного международного диверсифицированного бизнеса. Еще две касаются наиболее увлекательных технологий будущего и роли женского лидерства и «мягкой силы» для равномерного развития стран и реализации инноваций.
Посол Государства Израиль в Украине Михаил Бродский и Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук откроют дискуссионную панель”Украина — Израиль 2030: как построить мост инноваций и сотрудничества”. Докладчиками заявлены глава Торгово-экономической миссии Израиля в Украине Берекет Кнафо, депутат Кнессета и глава Межпарламентской группы дружбы Израиль — Украина Евгений Сова, исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций при Кабинете Министров Украины – UkraineInvest – Сергей Цивкач.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко выступит в тематическом блоке, посвященном медицинскому менеджменту будущего и украинско-израильскому сотрудничеству в этой сфере. Среди участников дискуссии ожидаются выдающиеся врачи и представители ведущих заведений Израиля и Украины.
Министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев примет участие в дискуссии “Украина — Израиль: сотрудничество в сфере строительства и индустриальных парков”, которая соберет крупных инвесторов, девелоперов и участников рынка недвижимости.
В тематическом блоке “Украина — Израиль: как развивать успешный международный диверсифицированный бизнес” руководители крупных технологических украинско-израильских компаний будут делиться своим опытом.
Футуристические технологии будут представлены во время FUTURE TECH Pitch Bar, где примут участие представители израильских стартапов, уже сегодня работающих над технологиями, которые изменят наш образ жизни – от чтения мнений до преодоления климатического кризиса.
Особой будет дискуссионная панель, посвященная женскому лидерству. Этот блок откроет первая олимпийская чемпионка Израиля, глава Олимпийского комитета Яэль Арад и телеведущая Маша Ефросинина. Модератор дискуссии - организатор саммита, основатель и генеральный директор Global Israeli Initiative Алена Новгородская.
Впервые за 30 лет дружбы и дипломатических отношений Украины и Израиля состоится торжественное награждение «TOП-30 создателей израильско-украинских перемен» — выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между государствами.
Организатор саммита: Global Israeli Initiative.
Соорганизаторы: Посольство государства Израиль в Украине и Посольство Украины в Израиле. Площадку для встречи в Киеве предоставляет Инновационный парк UNIT.City. Со стороны Израиля к организации конференции присоединился Венчурный фонд VentureIsrael, Simple Investment & Really Building и VIZHU.
Украино-Израильский Инновационный Саммит (UIIS) – ежегодная масштабная конференция, посвященная развитию деловых, технологических и дипломатических отношений между Израилем и Украиной.
Global Israeli Initiative (GII) — некоммерческая общественная организация, призванная создать мощную и инновационную международную экосистему, способствующую продуктивным отношениям и сотрудничеству между Украиной и Израилем: бизнесменами, инвесторами, правительствами, инновационными компаниями и образовательными структурами.
Контакт для СМИ: Ольга Столяренко, [email protected] +38 (067) 232 94 45
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