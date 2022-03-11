В Киеве проходит Молодежный Киевский форум по безопасности

11 июня в Киеве открыл свои двери девятый Молодежный Киевский форум по безопасности. Ключевой вопрос форума - членство Украины в НАТО.
В форуме принимают участие десятки украинских и иностранных политиков, а также дипломаты, эксперты и молодые профессионалы из Украины и Грузии.
Участники события обратятся к государствам-членам НАТО з призывом поддержать вступление Украины и Грузии в Альянс.
Среди украинских участников форума — пятый президент Украины Петр Порошенко, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, замглавы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины Сергей Рахманин, журналист Виталий Портников, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
В рамках дискуссии также выступят: cпецпредставитель генерального секретаря НАТО и заместитель помощника генсека Альянса по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, госсекретарь США в 2005—2009 годах Кондолиза Райс, верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013—2016 годах генерал Филип Бридлав, посол Литовской Республики в США в 2010—2015 годах и депутат Литовского Сейма Жигимантас Павилионис, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Клейне, а также представители Атлантического совета.
Ранее в рамках Киевского форума по безопасности украинские и американские политики и общественные деятели представили документ 12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной с рекомендациями в отношении формирования повестки дня двух государств.
В форуме принимают участие десятки украинских и иностранных политиков, а также дипломаты, эксперты и молодые профессионалы из Украины и Грузии.
Участники события обратятся к государствам-членам НАТО з призывом поддержать вступление Украины и Грузии в Альянс.
Среди украинских участников форума — пятый президент Украины Петр Порошенко, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, замглавы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины Сергей Рахманин, журналист Виталий Портников, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
В рамках дискуссии также выступят: cпецпредставитель генерального секретаря НАТО и заместитель помощника генсека Альянса по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, госсекретарь США в 2005—2009 годах Кондолиза Райс, верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013—2016 годах генерал Филип Бридлав, посол Литовской Республики в США в 2010—2015 годах и депутат Литовского Сейма Жигимантас Павилионис, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Клейне, а также представители Атлантического совета.
Ранее в рамках Киевского форума по безопасности украинские и американские политики и общественные деятели представили документ 12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной с рекомендациями в отношении формирования повестки дня двух государств.
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