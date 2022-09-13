В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.
В нем отмечается, что в рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности – совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства, гарантирующее ее безопасность.
В ОП отмечают, что указанные рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям.
В ОП отмечают, что указанные рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям.
Предлагаемые рекомендации предусматривают:
- Украине нужны ресурсы для содержания мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям рф.
- Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.
- Гарантии безопасности должны определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.
- Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
- Пакет гарантий содержит как превентивные меры, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Структура договора предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.
Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.
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