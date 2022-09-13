В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины

15:40 13 сентября Киев, Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Над подготовкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности – совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства, гарантирующее ее безопасность.



В ОП отмечают, что указанные рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям.

"Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов", - подчеркивают в Офисе президента.

"Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно. Сделать это правильно значит заложить новый краеугольный камень европейской безопасности. Если этого не сделать, это означает обострение кризиса на европейской земле", - заявил Фог Расмуссен.



Предлагаемые рекомендации предусматривают:

Украине нужны ресурсы для содержания мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям рф.

Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности должны определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит как превентивные меры, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Структура договора предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.