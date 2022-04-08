В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста против новых правил размещения МАФов

12:59 08 июля Киев, Украина

Представители малого бизнеса собрались под Киевсоветом на акцию протеста против новых правил размещения объектов торговли в столице. Предприниматели настаивают на разработке новых правил при их участии.



Митингующие требуют не принимать новые правила, которые были предложены советником столичного мэра Дмитрием Белоцерковцем. При этом предприниматели настаивают на разработке новых правил при их участии.



Участники акции держат плакаты: "Зеленский, защити нас от Кличко", "Кличко + Белоцерковец = МАФовая мафия", "Белоцерковец грабит наши семьи", "Малый бизнес против Мафии Кличко" и другие.





Напомним, сегодня состоится пленарное заседание II сессии Киевского городского совета. В повестке дня более 500 вопросов, в том числе проект решения Киевского городского совета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве" и проект решения "Об утверждении зон размещения на территории города временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли", против которых активно выступают представители малого бизнеса.