В Киеве обсудили план будущих отношений Украины и Беларуси после Победы

18:24 08 февраля Киев, Украина

Сегодня, 8 февраля в Киеве прошел круглый стол «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем», в ходе которого общественные активисты, политические деятели, историки и политологи обсудили будущее украинско-белорусских отношений.

Организатором круглого стола выступила Общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод".

В нем приняли участие:

Алексей Францкевич – белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;

Андрей Шеучик – представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;

Игорь Тишкевич – белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;

Александр Добровольский – белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;

Елена Гергель – супруга погибшего в Украине Василия «Сябро» Парфенкова, белорусского политзаключенного, ветерана АТО, 26.06.2022 погиб под Лисичанском в бою с российскими захватчиками;

Павел Шарапин – белорусский волонтер и меценат, с 2008 года проживает в Украине;

Ирина Лукашенко – белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;

Соломия Бобровская – украинский общественный и политический деятель, Народный депутат Украины IX-го созыва;

Олесь Доний – украинский политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины VI и VII созывов. Глава Центра исследований политических ценностей;

Иван Фурсенко – украинский политический деятель, член комитета регионов Украина -Беларусь;

-Беларусь; Александр Макобрий – начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;

Алексей Третьяков-Гродзевич – главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;

Павел Гай-Нижник– украинский историк, общественно-политический деятель. доктор исторических наук, академик Украинской академии наук, академик Академии политических наук Украины;

Евгений Магда – украинский политолог, руководитель Института мировой политики;

Дмитрий Золотухин – эксперт по вопросам информационных войн, бывший заместитель Министра информационной политики Украины, основатель Института постинформационного общества;

Максим Плешко – украинский политолог, кандидат философских наук, Центр Белорусских Коммуникаций; Алексей Толкачев - украинский идеолог, основатель Благотворительного Фонда "Мечтанная Страна";

Юрий Федоренко – руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод;

Денис Урбанович– белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», боец Полка Кастуся Калиновского;

Елена Подолян - психотерапевт, директор общественной организации "Форпост".

Участники круглого стола обсудили, что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности, а также могут ли Украина и Беларусь вернуться в добрососедство и при каких условиях. В частности, какие шаги для этого может

предпринять официальный Киев.

В полку Калиновского ждут от Украины документа о будущих отношениях с Беларусью



Беларусь и Украину связывает не только то, что территория северного соседа используется страной-агресором для постоянных обстрелов нашего государства. Не стоит также забывать и о том, что многие белорусы сегодня помогают бороться против захватнической войны россии, а большинство народа Беларуси не поддерживает российскую агрессию.



Однако, несмотря на это, в Украине не существует плана будущих отношений двух государств после Победы. Это отметили и спикеры на круглом столе "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем".

В частности, представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского Андрей Шеучик подчеркнул, что сегодня белорусы помогают Украине вернуть ее территориальную целостность, однако не могут никак влиять на будущие отношения государств и высказывать свое мнение на этот счет. Все потому, что пока нет стратегии с украинской стороны по поводу будущих отношений стран.

"Пока мы воюем, пока мы учимся, пока у нас есть определенные надежды, но у нас нет никакой стратегии, нет ни одной строчки, ни слова о том, что будет делать Украина с Беларусью. Этого нет. У нас должен быть план. И если этого плана нет, то о чем можно говорить? То есть мы не можем ни корректировать, ни высказывать свое мнение на этот счет, потому что этого предмета нет",– подчеркнул он.

Также представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского подчеркнул, что над этим документом должны работать все: и политические структуры Украины, и активисты Беларуси.

"Когда будет позволять время, можно выработать наиболее действенную стратегию в сторону Беларуси. Что делать, как делать – это политическая воля Украины, и мы, полк Калиновского, должны с этим согласиться", – сказал он.

Белорусский активист Алексей Францкевич рассказал, что ситуация в Беларуси стремительно изменилась после того, как россия начала использовать ее как плацдарм для нападения на Украину. Ранее противники самопровозглашенного президента александра лукашенко еще раз апеллировали к руководству россии. В то же время это стало моветоном.

Свободные белорусы окончательно поняли, что идея союзного государства, которую так активно продвигал лукашенко, это путь к потере государственности.



Францкевич подчеркнул, что с февраля 2022 года Беларусь де-факто оккупировали иностранные войска, а белорусам ограничили передвижение. В стране властвует тотальный контроль и преследование. Активист отметил, что Беларусь напоминает "Гулаг".



По словам Францкевича, если ничего не сделать, скоро москва дожмет лукашенко в вопросах общей валюты и совместной армии. Дальше гауляйтера лукашенко смогут убрать, а на его место поставить "губернатора" из кремля.



Есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.

Францкевич заметил, что есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.