В Киеве обсудили план будущих отношений Украины и Беларуси после Победы

Сегодня, 8 февраля в Киеве прошел круглый стол «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем», в ходе которого общественные активисты, политические деятели, историки и политологи обсудили будущее украинско-белорусских отношений.
Организатором круглого стола выступила Общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод".
В нем приняли участие:
- Алексей Францкевич – белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;
- Андрей Шеучик – представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;
- Игорь Тишкевич – белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;
- Александр Добровольский – белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;
- Елена Гергель – супруга погибшего в Украине Василия «Сябро» Парфенкова, белорусского политзаключенного, ветерана АТО, 26.06.2022 погиб под Лисичанском в бою с российскими захватчиками;
- Павел Шарапин – белорусский волонтер и меценат, с 2008 года проживает в Украине;
- Ирина Лукашенко – белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;
- Соломия Бобровская – украинский общественный и политический деятель, Народный депутат Украины IX-го созыва;
- Олесь Доний – украинский политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины VI и VII созывов. Глава Центра исследований политических ценностей;
- Иван Фурсенко – украинский политический деятель, член комитета регионов Украина-Беларусь;
- Александр Макобрий – начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
- Алексей Третьяков-Гродзевич – главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
- Павел Гай-Нижник– украинский историк, общественно-политический деятель. доктор исторических наук, академик Украинской академии наук, академик Академии политических наук Украины;
- Евгений Магда – украинский политолог, руководитель Института мировой политики;
- Дмитрий Золотухин – эксперт по вопросам информационных войн, бывший заместитель Министра информационной политики Украины, основатель Института постинформационного общества;
- Максим Плешко – украинский политолог, кандидат философских наук, Центр Белорусских Коммуникаций; Алексей Толкачев - украинский идеолог, основатель Благотворительного Фонда "Мечтанная Страна";
- Юрий Федоренко – руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод;
- Денис Урбанович– белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», боец Полка Кастуся Калиновского;
- Елена Подолян - психотерапевт, директор общественной организации "Форпост".
Участники круглого стола обсудили, что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности, а также могут ли Украина и Беларусь вернуться в добрососедство и при каких условиях. В частности, какие шаги для этого может
предпринять официальный Киев.
В полку Калиновского ждут от Украины документа о будущих отношениях с Беларусью
Беларусь и Украину связывает не только то, что территория северного соседа используется страной-агресором для постоянных обстрелов нашего государства. Не стоит также забывать и о том, что многие белорусы сегодня помогают бороться против захватнической войны россии, а большинство народа Беларуси не поддерживает российскую агрессию.
Однако, несмотря на это, в Украине не существует плана будущих отношений двух государств после Победы. Это отметили и спикеры на круглом столе "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем".
В частности, представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского Андрей Шеучик подчеркнул, что сегодня белорусы помогают Украине вернуть ее территориальную целостность, однако не могут никак влиять на будущие отношения государств и высказывать свое мнение на этот счет. Все потому, что пока нет стратегии с украинской стороны по поводу будущих отношений стран.
Также представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского подчеркнул, что над этим документом должны работать все: и политические структуры Украины, и активисты Беларуси.
Белорусский активист Алексей Францкевич рассказал, что ситуация в Беларуси стремительно изменилась после того, как россия начала использовать ее как плацдарм для нападения на Украину. Ранее противники самопровозглашенного президента александра лукашенко еще раз апеллировали к руководству россии. В то же время это стало моветоном.
Свободные белорусы окончательно поняли, что идея союзного государства, которую так активно продвигал лукашенко, это путь к потере государственности.
Францкевич подчеркнул, что с февраля 2022 года Беларусь де-факто оккупировали иностранные войска, а белорусам ограничили передвижение. В стране властвует тотальный контроль и преследование. Активист отметил, что Беларусь напоминает "Гулаг".
По словам Францкевича, если ничего не сделать, скоро москва дожмет лукашенко в вопросах общей валюты и совместной армии. Дальше гауляйтера лукашенко смогут убрать, а на его место поставить "губернатора" из кремля.
Есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.
Францкевич заметил, что есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.
- Объединить усилия и помочь Украине побороть общего врага – российскую империю – и деоккупировать Беларусь после поражения Кремля;
- Организовать сопротивление внутри Беларуси. Освободить страну от российских оккупантов и режима Лукашенко.
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