В Киеве начало работу посольство Ирландии

10:37 08 Июнь Киев, Украина

Впервые в истории в столице Украины начало работу посольство Ирландии, что будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.

До этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству, сообщает МИД.

Накануне замглавы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили. Боднар отметил, что начало работы посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.

"Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины", - подчеркнул Боднар.

Также собеседники обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в 2021 году.