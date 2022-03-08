В Киеве начало работу посольство Ирландии

Впервые в истории в столице Украины начало работу посольство Ирландии, что будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.
До этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству, сообщает МИД.
Накануне замглавы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили. Боднар отметил, что начало работы посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.
Также собеседники обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в 2021 году.
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