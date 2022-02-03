В Киеве начались переговоры Джонсон-Зеленский. Видео

17:46 01 Февраль Киев, Украина





Дальше Зеленский и Джонсон проведут переговоры.



Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Украину. У Мариинского дворца его встретил президент Владимир Зеленский Дальше Зеленский и Джонсон проведут переговоры.Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.

«Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом. Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры», – говорится в сообщении.

Ожидается, что по завершении переговоров президент Украины и премьер-министр Великобритании проведут брифинг с журналистами.



Украинские политологи предполагают, что во время разговора с Зеленским Джонсон поднимет вопрос о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Тимоти Барроу, который оказывает влияние на формирование политики в отношении Украины в британском МИД, является сторонником Порошенко. Это повлияло на восприятие Лондоном того, что происходит в Украине, а также тематику переговоров Джонсона с Зеленским.



Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Самолет с британским премьером сел в аэропорту Борисполь примерно в 16:15.



Программа визита Бориса Джонсона:

встреча с президентом Украины по обсуждение российской эскалации

объявления о выделении Украине помощи на $118 млн.

После визита в Украину глава британского правительства намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.