В Киеве начались переговоры Джонсон-Зеленский. Видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Украину. У Мариинского дворца его встретил президент Владимир Зеленский.
Дальше Зеленский и Джонсон проведут переговоры.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.
Дальше Зеленский и Джонсон проведут переговоры.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.
Ожидается, что по завершении переговоров президент Украины и премьер-министр Великобритании проведут брифинг с журналистами.
Украинские политологи предполагают, что во время разговора с Зеленским Джонсон поднимет вопрос о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Тимоти Барроу, который оказывает влияние на формирование политики в отношении Украины в британском МИД, является сторонником Порошенко. Это повлияло на восприятие Лондоном того, что происходит в Украине, а также тематику переговоров Джонсона с Зеленским.
Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Самолет с британским премьером сел в аэропорту Борисполь примерно в 16:15.
Программа визита Бориса Джонсона:
Украинские политологи предполагают, что во время разговора с Зеленским Джонсон поднимет вопрос о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Тимоти Барроу, который оказывает влияние на формирование политики в отношении Украины в британском МИД, является сторонником Порошенко. Это повлияло на восприятие Лондоном того, что происходит в Украине, а также тематику переговоров Джонсона с Зеленским.
Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Самолет с британским премьером сел в аэропорту Борисполь примерно в 16:15.
Программа визита Бориса Джонсона:
- встреча с президентом Украины по обсуждение российской эскалации
- объявления о выделении Украине помощи на $118 млн.
После визита в Украину глава британского правительства намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.
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