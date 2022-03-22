В Киеве началась встреча главы Украины с президентом Грузии

11:46 23 июня Киев, Украина

На площади у Мариинского дворца началась торжественная церемония встречи главы Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили



Об этом сообщил Офис Президента, 23 июня.

В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу официальным приветствием ВСУ: "Слава Україні!”.



Президенты также поздоровались с официальными делегациями двух стран.



На 12:40 запланировано общение с представителями СМИ.

В рамках визита Зурабишвили также встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.